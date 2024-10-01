Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üreticilerin çeltik kurutma mesaisi başladı.

Olgunlaşmasını tamamladıktan sonra biçerdöverle hasat edilen çeltikler, nem oranlarının uygun seviyeye düşürülmesi için 60 derecelik ısıyla kurutuluyor.

Hasat edildiğinde yaklaşık yüzde 30 nem seviyesinde olan çeltikler, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde yüksek ısıya tabi tutuluyor.

Biçilen çeltiğin nemlilik oranına göre 8-10 saat süren kurutma işleminin ardından yüzde 14-15 seviyesine düşürülen çeltikler, pirinç olarak işlenmek üzere fabrikalara sevk ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine hasat mesaisinin ardından çeltik kurutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çeltiğin tarlada kurumasını beklemeden yüksek nemli şekilde hasat edildiğini belirten Arabacı, "Hasat edilen çeltikler kurutma makinelerine atılıyor ve rutubet oranının düşürülmesi sağlanıyor." dedi. Arabacı, kurutma işleminin en az çeltik yetiştirme ve hasadı kadar zor olduğunu vurguladı. Kurutma mesaisinin yaklaşık 1,5 ay süreceğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti: