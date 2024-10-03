Kore gazisinin cenazesi Edirne'de toprağa verildi

Cenazeye, Adıgüzel'in ailesi, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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