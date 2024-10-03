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        Kore gazisinin cenazesi Edirne'de toprağa verildi

        Kore gazisi Mustafa Adıgüzel'in cenazesi memleketi Edirne'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:08
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        Kore gazisinin cenazesi Edirne'de toprağa verildi
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        Kore gazisi Mustafa Adıgüzel'in cenazesi memleketi Edirne'de defnedildi.

        Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu 94 yaşında hastanede yaşamını yitiren Adıgüzel için cenaze töreni düzenlendi.

        Adıgüzel'in naaşı Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyü camisine askeri törenle Türk bayrağına olarak getirildi.

        Buradaki ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Adıgüzel'in naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Adıgüzel'in ailesi, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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