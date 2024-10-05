Edirne'de Gazze'ye destek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi

Edirne'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.

Katılımcılar etkinlik kapsamında uzun bir masa üzerine konulan tuvale Gazze'ye destek mesajları içeren resimler çizdi.

Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi öğrencisi Ömer Bozkurt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Bozkurt, "Bir yıldır saldırılar sürüyor. Bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde 2'si artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle çocuklara vaat edilen hakların tamamı, işgalcilerin postalları altında ezilmekte. Hatta henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta." ifadesini kullandı.

Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını ve Gazze'ye destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır."