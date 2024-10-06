Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı.

Konuşmaların ardından start alan bisikletçiler, Saros Körfezi'ndeki parkurlarda pedal çevirmek için hareket etti.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve bisikletçilere başarılı bir festival diledi.

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği'nden (DOÇEK) yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Kosova'dan bisikletçiler katıldı.

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