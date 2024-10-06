Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı

        Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı.

        Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği'nden (DOÇEK) yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Kosova'dan bisikletçiler katıldı.

        Bisikletçiler Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde bir araya geldi.

        Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve bisikletçilere başarılı bir festival diledi.

        Festivalin gelenekselleştiğini dile getiren Atlı, DOÇEK ve belediye iş birliğinin ortak projelerle süreceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından start alan bisikletçiler, Saros Körfezi'ndeki parkurlarda pedal çevirmek için hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları...
        Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları...
        Avukatın boğazına bıçak dayayıp, zorla 'borcu yoktur' yazısı alan şüpheli t...
        Avukatın boğazına bıçak dayayıp, zorla 'borcu yoktur' yazısı alan şüpheli t...
        Edirne'de avukata zorla belge imzalatan şüpheli tutuklandı
        Edirne'de avukata zorla belge imzalatan şüpheli tutuklandı
        Edirne'de "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konferansı düzenlendi
        Edirne'de "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konferansı düzenlendi
        Osmanlı yadigarı Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi yenilendi
        Osmanlı yadigarı Alipaşa Çarşısı'nın yangın söndürme sistemi yenilendi
        Edirne'de Gazze'ye destek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği...
        Edirne'de Gazze'ye destek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği...