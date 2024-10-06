Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte çiseleyerek başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        İzmir Körfezi'ne ilişkin eylem planı açıklanacak
        İzmir Körfezi'ne ilişkin eylem planı açıklanacak
        Arbedeye yol açan istinat faciası!
        Arbedeye yol açan istinat faciası!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı
        Saros Körfezi 11. Dağ Bisikleti Festivali yapıldı
        Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları...
        Üreticilere zengin besin içerikli ve doğa dostu organik gübre kullanmaları...
        Avukatın boğazına bıçak dayayıp, zorla 'borcu yoktur' yazısı alan şüpheli t...
        Avukatın boğazına bıçak dayayıp, zorla 'borcu yoktur' yazısı alan şüpheli t...