Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte çiseleyerek başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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