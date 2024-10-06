Edirne'de TOMA, polis çocuğu Mete Karahan'ın sünnet arabası oldu

Mete Karahan, hayalinin gerçekleşmesi dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Mete ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Mutlu Bakkaloğlu, bir memurun kullandığı TOMA'ya binerek düğünün yapılacağı Karaağaç Mahallesi'ndeki tesise gitti.

Edirne'de TOMA, babası polis olan 8 yaşındaki Mete Karahan Bakkaloğlu için sünnet arabasına dönüştürüldü.

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