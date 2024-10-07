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        Edirne'de polisin hedefi olay yerine 2 dakikada ulaşmak

        İçişleri Bakanlığınca Edirne Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:40
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        Edirne'de polisin hedefi olay yerine 2 dakikada ulaşmak
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        İçişleri Bakanlığınca Edirne Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 54 yeni araç, törenle hizmete alındı.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende, Edirne halkının desteği, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının koordinesinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 54 aracın birimlere dağıtımı için bir araya geldiklerini belirtti.

        Araç filosunun yenilenmesiyle Edirne halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacaklarını anlatan Karaburun, "Halkımız ihbar hattını aradığında daha hızlı bir şekilde onların yanında olmayı amaçlıyoruz. 112 kayıtlarına göre Edirne'de bir polisin çağrıya yetişme hızı 5 dakikanın üzerinde. Biz bunu kentimiz için daha kısa süreye indirmeyi hedefliyoruz. Filomuzu daha da güçlendirerek polisin 2 dakikada olay yerine intikal etmesini arzu ediyoruz." dedi.

        Karaburun, alınan araçların polisin gücüne güç katacağını, araçların vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet edilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

        Yeni alınan araçları kullanacak polislere de seslenen Karaburun, "Ben personelimden bu araçları daha öncekilerde olduğu gibi titiz ve hassas kullanmalarını, araçların bakımlarını yakından takip etmelerini istirham ediyorum. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından kurban kesildi, dua edildi ve araçların anahtarları polis ekiplerine dağıtıldı.

        Karaburun daha sonra bir hizmet aracını kullandı.

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