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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:04
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Barutluk Mahallesi'nde yaşayan E.D, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        E.D, Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Keşan'da ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli M.B'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        M.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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