Trakya Üniversitesi heyeti, YÖK tarafından Ankara’da düzenlenen Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, üniversiteyi temsilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sedat Üstündağ ile öğrencileri temsilen Munise Nur Şahin, Berke Türker Solar, Osman Kılınç ve Furkan Dalgıç katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaparak akademik yılın başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2024 Yılı Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri sahiplerine takdim edildi. - Edirne Belediyesi halk oyunları ekibi Bulgaristan'a birinci oldu Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Maleshevo Müzik ve Dans Festivali’ne Türkiye adına katılan Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan Güzelharcan yönetimindeki Edirne Belediye Başkanlığı Halk Oyunları Topluluğu birincilik ödülüne layık görüldü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, başarılarından dolayı halk oyunları ekibini kutladı.