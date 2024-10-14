Edirne Kültür Sanat Doğa Sporları Kulübü hentbolda zirveyi hedefliyor

Edirne Kültür Sanat Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, hentbol takımları ile 1. lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Arsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olarak 2. lige yükseldiklerini hatırlattı.

Bu yıl 6 transfer yaptıklarını belirten Arsu, "Edirne'de liseden ve üniversiteden sporcularımızın yanına takviyeler yaparak takımı kuvvetlendirdik. Takımımız yarından itibaren üç haftalık bir kamp dönemine giriyor. İlk maçımız 3 Kasım'da. O tarihe kadar takımımız kampta olacak. Hedefimiz 1. lige yükselmek, ardından Süper Ligi hedefliyoruz." diye konuştu.