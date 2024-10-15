Edirne'de Dünya El Hijyeni Günü'nde sabun dağıtıldı

Farkındalık oluşturmak için vatandaşları bu konuda bilgilendirdiklerini anlatan Yuluğkural, standın gün boyunca açık kalacağını ve hastaneye gelen her vatandaşa sabun hediye edeceklerini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Ekibi Üyesi Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, yaptığı açıklamada, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el hijyeni kurallarına uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

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