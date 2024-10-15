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        Edirne'de Dünya El Hijyeni Günü'nde sabun dağıtıldı

        Edirne'de, Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla vatandaşlara sabun hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:14
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        Edirne'de Dünya El Hijyeni Günü'nde sabun dağıtıldı
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        Edirne'de, Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla vatandaşlara sabun hediye edildi.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Kontrol Ekibi açtıkları stantta hasta hasta yakını ve vatandaşlara el hijyeninin hastalıklardan korunmadaki önemini anlattı.

        Sağlık çalışanları vatandaşlara sabun hediye etti.

        Trakya Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Ekibi Üyesi Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, yaptığı açıklamada, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el hijyeni kurallarına uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

        Farkındalık oluşturmak için vatandaşları bu konuda bilgilendirdiklerini anlatan Yuluğkural, standın gün boyunca açık kalacağını ve hastaneye gelen her vatandaşa sabun hediye edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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