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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:54
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        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Kerman, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Yılmaz ve Kerman, ilçeler arası dayanışma ve iş birliği hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

        - Üniversite öğrencileri fuara katıldı

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencileri, MAKTEK 24 AVRASYA Fuarına katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarı gezen Mekatronik ve Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri yazılım ve üretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip etti.

        Firmalarla da görüşmeler yapan öğrenciler, okul sonrası staj fırsatı olanakları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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