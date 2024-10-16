Edirne'de evinde 2 bin uyuşturucu hap ele geçirilen kişi tutuklandı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde evinde 2 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, M.M'nin (38) evinde yaptığı aramada 2 bin uyuşturucu hap ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ilçedeki bir eczanede kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.