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        Edirne Valisi Sezer öğrencilerle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:59
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        Edirne Valisi Sezer öğrencilerle bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer öğrencilerle buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Lala Şahinpaşa ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

        Sınıfları gezerek öğrencilere iyi dersler dileyen Sezer, öğrencilerle sohbet etti.

        Vali Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

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