Edirne Valisi Sezer öğrencilerle bir araya geldi
Edirne Valisi Yunus Sezer öğrencilerle buluştu.
Edirne Valisi Yunus Sezer öğrencilerle buluştu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Lala Şahinpaşa ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Sınıfları gezerek öğrencilere iyi dersler dileyen Sezer, öğrencilerle sohbet etti.
Vali Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.
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