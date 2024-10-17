Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama yaptı

Uygulamada 130 kişi sorgulandı, 81 araç kontrol edildi. Otomobilinde kaçak içki bulun an bir şüpheli ile eksik belge veya kural ihlali nedeniyle 13 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

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