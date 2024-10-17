Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama yaptı

        Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ekip, 25 personelin katılımıyla bir alışveriş merkezinin önünde kontrol noktaları oluşturdu.

        Noktalarda durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

        Uygulamada 130 kişi sorgulandı, 81 araç kontrol edildi. Otomobilinde kaçak içki bulun an bir şüpheli ile eksik belge veya kural ihlali nedeniyle 13 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.

        Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu
        Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde meme kanseri farkındalık toplantısı dü...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde meme kanseri farkındalık toplantısı dü...
        Prof.Dr. Gürkan: 100 meme kanserinden 35'i ailesel
        Prof.Dr. Gürkan: 100 meme kanserinden 35'i ailesel