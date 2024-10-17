Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama yaptı
Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama gerçekleştirildi.
Edirne'de polis ekipleri "şok" uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ekip, 25 personelin katılımıyla bir alışveriş merkezinin önünde kontrol noktaları oluşturdu.
Noktalarda durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.
Uygulamada 130 kişi sorgulandı, 81 araç kontrol edildi. Otomobilinde kaçak içki bulun an bir şüpheli ile eksik belge veya kural ihlali nedeniyle 13 araç sürücüsüne idari para cezası verildi.
Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.
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