Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi

Edirne'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde İlknur Çam ve Mustafa Dalgıç sahne aldı.

Konserde açılış konuşması gerçekleştiren TEMAD Edirne Şubesi Başkanı Aydın Bildiş, derneğin 40. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TEMAD'ın her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini belirten Bildiş, "Edirne halkının askere olan sanata olan sevgisi salonda bizleri yalnız bırakılmadığımızın göstergesi. Astsubaylar vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı cumhuriyet sevdalısı insanlardırlar. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz." dedi.