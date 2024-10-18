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        Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi

        Edirne'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:19 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:23
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        Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi
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        Edirne'de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi tarafından 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde İlknur Çam ve Mustafa Dalgıç sahne aldı.

        Konserde açılış konuşması gerçekleştiren TEMAD Edirne Şubesi Başkanı Aydın Bildiş, derneğin 40. kuruluş yıldönümünü kutladı.

        TEMAD'ın her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini belirten Bildiş, "Edirne halkının askere olan sanata olan sevgisi salonda bizleri yalnız bırakılmadığımızın göstergesi. Astsubaylar vatan sevdalısı, bayrak sevdalısı cumhuriyet sevdalısı insanlardırlar. Bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz." dedi.

        Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve konser gerçekleştirildi.

        Konsere, Aİle ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumçu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, huzurevi sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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