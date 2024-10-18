Edirne'de siyasiler Muhtarlar Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Akın mesajında, muhtarların yerel demokrasinin en güçlü temsilcileri, mahallelerin sesi olduğunu belirtti.

Muhtarlarla birlikte, güçlü mahalleler ve umut dolu yarınlar inşa etmeye devam edeceklerini ifade eden Akın, mesajında şunları kaydetti:

"Yerel demokrasinin temel taşları olan muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, sorunların çözümünde en büyük destekçimiz ve halkımızla kurduğumuz en güçlü bağdır. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilen, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyen ve sorunların çözümü için sürekli çalışan muhtarlarımız, Edirne'nin gelişimine büyük katkılar sunuyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Onların gayretleri, sadece mahallelerimizin refahını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Edirne'nin kültürel, sosyal ve ekonomik yapısını da güçlendiriyor. Bu anlamlı günde, başta Edirne'de görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında halkına hizmet eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, onlara sağlık, başarı ve esenlik dolu bir yıl diliyorum."

Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten İba, "Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarla daha yapacak çok işimiz var. Muhtarlarımızla el ele gönül gönüle vatandaşlarımızın huzuru ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bir mahallede veya bir köyde sorun olduğunda ilk akla gelenin muhtarlar olduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Mahallesinde ya da köyünde yaşayan her bireyin, sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, her konuda ilgili birimlere yol gösteren, onlarla birlikte gece gündüz çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyor ve 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.