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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mahalle buluşmalarına Mithatpaşa Mahallesi'nde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:23
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mahalle buluşmalarına Mithatpaşa Mahallesi’nde devam etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Akın, vatandaşlarla birebir sohbet ederek sorunları dinledi ve çözüm için birim müdürlerine iletti.

        Başkan Akın, Kıyık'ta başlattıkları mahalle buluşmalarının Edirne’nin tüm mahallelerine yayılacağını belirterek, "Hizmetlerimizi herkesin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz. Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı buluşmada, belediye yetkilileri vatandaşları yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgilendirdi.

        -Trakya Üniversitesinde kök hücre nakli gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "ilk kez" bir hastaya başkasının kök hücresiyle kemik iliği nakli başarıyla uygulandı.

        Sakine Gürpınar'ın (62) sağlığına kavuşması nedeniyle düzenlenen programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Tıp Fakültesi yönetimi katıldı.

        Törende konuşan Rektör Hatipler, bu başarının bölge ve Balkanlar açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

        Trakya Üniversitesi’nin ilik nakli alanındaki başarısıyla, İstanbul, Sofya ve Selanik gibi büyük şehirler için alternatif bir tedavi merkezi olacağı ifade edildi.

        Rektör Hatipler tarafından hastaya bir fincan takımı hediye edilirken, sağlık ekibi ve hastane yönetimiyle birlikte pasta kesildi.

        Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri İlyas İpek, Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Hakkı Onur Kırkızlar, Yardımcı Sorumlu Hekimleri Doç. Dr. Elif Gülsüm Ümit, Dr. Öğr. Üyesi Tuğcan Alp Kırkızlar, yöneticiler, öğretim üyeleri ve asistanlar katıldı.

        -Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Mimarlık Buluşmasında

        Her yıl TMMOB ve Yunanistan Teknik Odası Oniki Adalar Şubesi iş birliği ile düzenlenen “Mimarlık Buluşması” etkinliği, bu yıl Bodrum’da gerçekleşti.

        Etkinliğin bu yılki teması, “İnsanlık ve Sürdürülebilir Büyüme için Çeşitlilik” teması etrafında “Diversecity/Kentsel Çeşitlilik” olarak belirlendi.

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Gencay Çubuk, Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez, Dr. Öğr. Üyesi Banu Gökmen, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik ve Arş. Gör. Dr. Saygın Alkan’ın katkılarıyla hazırlanan sergi, etkinlikte ilgi gördü.

        Fakülte öğretim üyeleri, kentsel çeşitlilik üzerine hazırladıkları üretimleri sergileyerek, mimarlık camiasına katkı sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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