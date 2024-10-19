Edirne Valisi Yunus Sezer'den Muhtarlar Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaparak köklü bir geçmişe sahip olan muhtarlık teşkilatının,1829 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana vatandaşın devlete açılan ilk kapısı olduğunu belirtti.

Muhtarların köy ve mahallelerde altyapı çalışmalarından asayişe, eğitimden sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Sezer, "Muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rolü oynarken, aynı zamanda katılımcı kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan bu yapıyı güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.