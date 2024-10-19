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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Muhtarlar Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:22
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den Muhtarlar Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaparak köklü bir geçmişe sahip olan muhtarlık teşkilatının,1829 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana vatandaşın devlete açılan ilk kapısı olduğunu belirtti.

        Muhtarların köy ve mahallelerde altyapı çalışmalarından asayişe, eğitimden sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Sezer, "Muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rolü oynarken, aynı zamanda katılımcı kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan bu yapıyı güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Edirne genelindeki 353 muhtarla birlikte, kentin eğitim, sağlık, altyapı, güvenlik, tarım ve sanayi gibi birçok alanda en doğru yatırımlarla geleceğe hazırlandığını aktaran Vali Sezer, muhtarların iş birliği ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtti.

        Vali Sezer, mesajını "Muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kamu hizmetlerinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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