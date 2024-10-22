Edirne'de Tunca Nehri kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Saraçhane Köprüsü yakınlarında 17 Ekim'de ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi, Edirne Yeni Şehir Mezarlığına defnedilmişti.

Alınan bilgiye göre, kesici alet yaraları ve yanıklar bulunan cesedin yapılan inceleme sonucunda A.S'ye (71) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Y.K'yı gözaltına aldı.

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