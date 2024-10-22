Edirne'de Tunca Nehri kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kesici alet yaraları ve yanıklar bulunan cesedin yapılan inceleme sonucunda A.S'ye (71) ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Y.K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Saraçhane Köprüsü yakınlarında 17 Ekim'de ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi, Edirne Yeni Şehir Mezarlığına defnedilmişti.
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