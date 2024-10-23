Selimiye'nin restorasyonunun gelecek yıl mart ayında tamamlanması öngörülüyor

Selimiye Camisi'nin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyonun büyük bölümü tamamlandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp talepleri iletme fırsatı bulduğunu belirtti.

İba, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında tamamlanması öngörülen restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından Selimiye Camisi'nin tamamının ibadete açılışı töreni için kente geleceğini belirttiğini ifade etti.

-Selimiye'deki restorasyondaki son durum Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona alınan camide ekiplerin titiz çalışmaları bilim kurulunun nezaretinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında caminin bir kısmı ziyarete ve ibadete açık tutulurken, restorasyon işlemleri eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları ile avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı. Ana kubbe güçlendirmesinin tamamlanmasının ardından kurşun kaplama bitirildi.

Çalışmalarla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırıldı, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi. Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırıldı ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarıldı. Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilendi. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirildi.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapıldı. - En çok minareler yıpranmıştı Restorasyon sürecinde, zamana direnen yapının en çok yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi. Kalem gibi ince, bir dantel gibi süslü, 3 yollu olarak tasarlandığı için merdivenlerden çıkan 3 kişinin birbirini göremediği 3 şerefeli, alemi dahil 85 metre uzunluğunda dört minarede işlemler tamamlandı.