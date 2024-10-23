Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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