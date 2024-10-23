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        Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:04
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        Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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