Edirne Valisi Sezer "Yıldırım - 2024 Seferberlik Tatbikatı"nı izledi

Edirne Valisi Yunus Sezer "Yıldırım - 2024 Seferberlik Tatbikatı"nı izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süloğlu ilçesinde konuşlu 5. Kolordu Komutanlığına bağlı Mehmetçikler tank takımları ile tatbikatı icra etti.

Tatbikat alanını ziyaret eden Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız ve 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ile tatbikatı izledi.

Vali Sezer ve beraberindekiler icra edilen tatbikatın ardından öğrenciler ile günün anısına fidan dikti.