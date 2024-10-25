Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi personeline meme kanseri tanı ve tedavi yöntemleri anlatıldı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışanlara yönelik meme kanseri farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışanlara yönelik meme kanseri farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, Prof. Dr. Sernaz Topaloğlu, Prof. Dr. Yavuz Atakan Sezer, Prof. Dr. Hakan Gürkan, Dr. Öğretim Üyeleri Dilek Nurlu ve Derya Karabulut tarafından meme kanserinin sebepleri ve tedavi yöntemleri anlatıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sezer, meme kanseri farkındalık ayının tarihçesinden bahsederek, meme kanserine sebep olan faktörleri açıkladı.
Ardından Tunçbilek, tarama yöntemlerinden, Karabulut, kişiselleştirilmiş tarama programlarından, Topaloğlu, meme kanseri tanısının konulması ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesinden, Nurlu, radyoterapi tedavisinin özellikleri ve öneminden, Gürkan ise meme kanserinde genetiğin rolünden söz etti.
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