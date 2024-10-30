TÜ Eğitim Fakültesinde Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü kutlandı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde program düzenlendi.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler yaptığı konuşmada 101 yıl önce, adeta imkansızı başaran bir milletin destanının yazıldığını belirtti.

29 Ekim'in, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destan olduğunu ifade eden Hatipler, "29 Ekim, birlik ve beraberliğimizin, ilk günkü kararlılığımızın simgesi haline gelmiş çok özel bir gündür. Bugün, büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Hatipler, ecdadın emanet ettiği büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlı olduklarını belirterek, ülke olarak her zamankinden çok daha fazla çalışılması gerektiğinin önemini vurguladı.