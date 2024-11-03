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        Edirne'deki gastronomi festivalinde Turgay Başyayla sahne aldı

        Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında Turgay Başyayla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:31
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        Edirne'deki gastronomi festivalinde Turgay Başyayla sahne aldı
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        Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında Turgay Başyayla konser verdi.

        Karaağaç'taki tarihi tren garında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen festivalin son programında Başyayla sahne aldı.

        Başyayla, zeybekten, oyun havasına, türküden, halaya pek çok türde eser seslendirdi. Hareketli eserlerde Başyayla'ya dinleyenler de danslarıyla eşlik etti.

        -"Edirne damadıyım"

        Turgay Başyayla, sahnede yaptığı konuşmada, üç gün süren festivalin Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

        Türkiye'nin birçok yerinde festivallere katıldığını ancak Edirne'de gerçekleşen festivalin çok özel olduğunu anlatan Başyayla, "Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış bu coğrafya muhteşem bir gastronomi festivaline kavuştu. Edirne bu işi çok iyi yapıyor ve bütün Türkiye'de bahsediliyor. Edirne yetiştirdiğiyle, ürettiğiyle ve damakları çatlatan lezzetleriyle hep ön planda." dedi.

        Eşinin de Edirneli olması nedeniyle "şanslı Edirne damatları" arasına kendisinin de katıldığını ifade eden Başyayla, konuşmasında merhum Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı, Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ı da andı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer de konserin ardından yaptığı konuşmada, gastronomi festivalinin 10 binlerce ziyaretçiyi ağırladığını dile getirdi.

        Festivale katılanların Edirne'ye özgü saray ve Rumeli mutfağından lezzetleri tattığını belirten Sezer, "Bunu da gelecek nesillere kalıcı bir hale getirdik. Edirne Topraktan Sofraya kitabıyla beraber hem Rumeli mutfağını hem de saray mutfağı gelecek nesillere bizlerden bir armağan olarak kaldı. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

        Başyayla'ya Vali Sezer, Edirne Müzesi'nde sergilenen 19. yüzyıl Osmanlı dönemine ait mercan uçlu fildişi kaşığın replikasını, eşi Canan Sezer de Edirne Topraktan Sofraya kitabını hediye etti.

        Konseri, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne Müdürü Süleyman Lale ve vatandaşlar izledi.

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