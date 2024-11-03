Edirne'deki gastronomi festivalinde Turgay Başyayla sahne aldı

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında Turgay Başyayla konser verdi.

Karaağaç'taki tarihi tren garında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen festivalin son programında Başyayla sahne aldı.

Başyayla, zeybekten, oyun havasına, türküden, halaya pek çok türde eser seslendirdi. Hareketli eserlerde Başyayla'ya dinleyenler de danslarıyla eşlik etti.

-"Edirne damadıyım"

Turgay Başyayla, sahnede yaptığı konuşmada, üç gün süren festivalin Edirne'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde festivallere katıldığını ancak Edirne'de gerçekleşen festivalin çok özel olduğunu anlatan Başyayla, "Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış bu coğrafya muhteşem bir gastronomi festivaline kavuştu. Edirne bu işi çok iyi yapıyor ve bütün Türkiye'de bahsediliyor. Edirne yetiştirdiğiyle, ürettiğiyle ve damakları çatlatan lezzetleriyle hep ön planda." dedi.

Eşinin de Edirneli olması nedeniyle "şanslı Edirne damatları" arasına kendisinin de katıldığını ifade eden Başyayla, konuşmasında merhum Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı, Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ı da andı.