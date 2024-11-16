Edirne'de "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında üreticiler bilgilendirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Edirne İskender köyünde üreticilerle bir araya geldi.

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