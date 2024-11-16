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        Edirne'de "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında üreticiler bilgilendirildi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Edirne İskender köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:38
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        Edirne'de "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında üreticiler bilgilendirildi
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Edirne İskender köyünde üreticilerle bir araya geldi.

        Toplantıda, üreticilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgiler verildi.

        İl Müdürü Bayazıt, üreticilerin sorularını cevapladı.

        Cuma Buluşmaları kapsamında il genelinde 27 köyde toplantı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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