Trakya Üniversitesinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" düzenlenecek
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" gerçekleştirilecek.
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" gerçekleştirilecek.
Trakya Teknopark ve İzgören Akademi iş birliğinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte akademisyen ve alanlarında uzman eğitmenler genç girişimcilerle bir araya gelecek.
Programda, Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya ve İzgören Akademi'den eğitmen Anıl Akın sunum yapacak.
Girişimciliğe dair kapsamlı sunumların ve tecrübe paylaşımlarının yapılacağı program yarın 15.00'te gerçekleştirilecek.
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