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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:48
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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Özgür Çocuklar Parkı önünde E.G'nin kullandığı 22 ACF 107 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada sürücü E.G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç. yola savruldu.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.G. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Bu sırada kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ağır yaralanan sürücünün kask takmadığını tespit etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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