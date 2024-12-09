Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bu sırada kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ağır yaralanan sürücünün kask takmadığını tespit etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü E.G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç. yola savruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.