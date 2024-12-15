Meriç ilçesinde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakamlık tarafından öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenerek kütüphanelerden daha çok faydalanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Okumak Özgürlüğe Uçmaktır" Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler için Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nde ödül töreni düzenlendi.