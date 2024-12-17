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        Edirne'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

        Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:29
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        Edirne'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
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        Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki açılış konuşmalarının ardından çalıştayda gençlere yönelik atölyeler düzenlendi.

        "Afet yönetimi ve dayanıklılık", "Bilim ve teknoloji", "Çevre ve iklim", "Değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme", "Gençlik bilgilendirmesi", "Gençlik ve sağlığı", "İstihdam ve girişimcilik", "Katılım ve sivil toplum", "Sosyal kapsayıcılık" ve "Uluslararası gençlik çalışmaları" konularında atölyelerde sunumlar yapıldı.

        Fikir paylaşımı oturumunda ise gençlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

        Çalıştaya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, akademisyenler, sporcular ve iş insanları ile üniversite öğrencilerinin de yer aldığı 1250 kişi katıldı.

        - "Gençlik Politika Belgesi güncellenecek"

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor Uzmanı Halil İbrahim Yaylacı, AA muhabirine, Gençlik Politika Belgesi'ni güncelleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Çalıştayların 81 ilde devam ettiğini ve ay sonunda tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Yaylacı, "Daha sonra bölgesel çalıştaylar yapacağız. Nihayetinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Gençlik Şurası gerçekleştirilecek." dedi.

        Yaylacı, Gençlik Politika Belgesi güncelleme çalışmaları tamamlandıktan sonra belgenin yayımlanacağını da kaydetti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da gençlere sorarak ve onları da işin içine katarak Gençlik Politika Belgesi'nin hazırlandığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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