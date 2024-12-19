Edirne'de "Balkanlar ve Edirne" söyleşisi düzenlendi

Edirne'de, Balkan Strateji ve Kültürel Araştırmalar Derneği tarafından "Balkanlar ve Edirne" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinasyon Ofisi'nde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Trakya Üniversitesi 9. ve 10'uncu Dönem Rektörü ve Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu katıldı.

"Edirne güzel bir Balkan şehri. Burada çok önemli tarihi ve kültürel birikime sahibiz. Balkanlar konuşulurken Edirne'den söz etmemek olmaz, Edirne konuşulurken Balkanlar'dan söz etmemek olmaz. Balkanlar ve Edirne birbirinden ayrılmaz iki unsur. Edirne, Osmanlı döneminde bir başkentti. İstanbul'u ve Balkanlar'ı fetheden başkent. Esasen Balkanlar'ın manevi başkenti olarak varlığını sürdürüyor. Edirne, 200 yıldır mahzun zaman geçiriyor, o şaşaalı günlerinden sonra. Yeniden bir başkent vurgusunu yapabilmek, bunu önce kendi benliğimizde hissedebilmek ve tüm kurumlarıyla Edirne'de yaşatabilmek en büyük amacımız."