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        Edirne'de itfaiye personeline arama kurtarma eğitimi verildi

        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:56
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        Edirne'de itfaiye personeline arama kurtarma eğitimi verildi
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        Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün bahçesinde oluşturulan enkazda verilen eğitimde, itfaiye erlerine enkaz işaretleme, enkazdan yaralı çıkarma, enkazda çalışma usulleri, iş güvenliği ve enkazda ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak aktarıldı.

        Eğitimlerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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