Edirne'de itfaiye personeline arama kurtarma eğitimi verildi

AFAD İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün bahçesinde oluşturulan enkazda verilen eğitimde, itfaiye erlerine enkaz işaretleme, enkazdan yaralı çıkarma, enkazda çalışma usulleri, iş güvenliği ve enkazda ekipman kullanımı konuları uygulamalı olarak aktarıldı.

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