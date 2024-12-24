Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor

GÖKHAN ZOBAR - Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 107 hektardan 250 hektara çıkarılan yatırım alanında, yeni yatırımlarla istihdam da artacak.

Süloğlu ilçesinde bulunan OSB'de üretim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Alüminyum, metal işleme ve tekstil firmalarının ağırlıklı olduğu Edirne OSB'nin ihracat rakamları her yıl artarken yeni fabrikaların kurulması için başlatılan genişletme çalışması tamamlandı.

- "Edirne OSB, Avrupa'ya açılan bir kapı"

Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan firmaların sınır kapılarına yakın olmanın avantajını kullanabileceğine dikkati çeken Güven, şunları kaydetti:

"Edirne OSB, Avrupa'ya açılan bir kapı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 25 kilometre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 50 kilometre ve İstanbul'a 217 kilometre mesafede. Ulaşımı çok rahat. Avrupa'ya ihracat kapsamlı çalışan firmalar için çok avantajlı bir bölge. Şu an OSB'de 2 bin kişi istihdam ediliyor. İnşallah büyüme alanıyla bu rakamı 6 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen sene 250 milyon dolar civarında ihracat yaptık, inşallah büyüme alanıyla daha da çok artacaktır. Mevcut 42 parsele 60 parsel eklenmesiyle 102 parsele ulaşacağız."