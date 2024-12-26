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        Trakya'da yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:21
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        Trakya'da yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

        Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerdeki marketler, kuruyemişçiler, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler işletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

        Fiyat etiketi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

        Denetimler kapsamında 74 iş yerinde 570 ürün incelendi ve uygun olmayan 52 konuyla ilgili idari işlem yapıldı.

        Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

        Kuruyemişçi Kamil Kerimler, denetimleri olumlu bulduklarını ve sıklıkla devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Vatandaşlardan Hüseyin Duman da zaman zaman bazı ürünlerde etiket ve kasadaki fiyatın tutmadığını, denetimlerin artırılmasını istediklerini kaydetti. Efkan Yorulmaz ise denetimlerin vatandaşlara güven verdiğini dile getirdi.

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde de denetimler gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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