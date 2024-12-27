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        GÜNCELLEME - Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:42
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        GÜNCELLEME - Edirne'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı iddia edilen 27 AKR 113 plakalı tır ile E.C. idaresindeki 22 DK 173 plakalı otomobil Sinanköy köyü yolunda çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü E.C. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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