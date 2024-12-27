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        Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu

        Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:13
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        Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
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        Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu.

        Meydan Mahallesi Su Terazisi Sokak'ta kökü çürüyen ağaç Nurali Bakar'a ait 22 HY 697 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine aracının yanına gelen Bakar, polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

        Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Bakar, gazetecilere, ağacın devrilmesi nedeniyle otomobilinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.

        Üzgün olduğunu belirten Bakar, "Ağacın kökü çürümüş ve aracımın üzerine düşmüş. Bana da komşular haber verdi. Aracımın yanından kısa süre önce ayrılmıştım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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