Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu

Üzgün olduğunu belirten Bakar, "Ağacın kökü çürümüş ve aracımın üzerine düşmüş. Bana da komşular haber verdi. Aracımın yanından kısa süre önce ayrılmıştım." dedi.

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