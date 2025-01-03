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        Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:13
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        Edirne'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.E'nin kullandığı 22 BC 512 plakalı Havsa-Edirne arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile B.S. yönetimindeki 22 BB 455 plakalı otomobil Kocasinan Mahallesi'nde kavşakta çarpıştı.

        Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çıktı.

        Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, sürücüler ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Minibüsteki diğer 16 yolcu ise başka bir araçla Havsa ilçesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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