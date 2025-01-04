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        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" 24-26 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:39
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        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliklerle kutlanacak
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" 24-26 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

        Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, AA muhabirine, 3 gün sürecek etkinliğin festival havasında geçeceğini söyledi.

        Çamlıca Muhtarlığınca 2004'ten bu yana yapılan etkinliğin, gelenekselleşerek devam ettiğini vurgulayan Demirel, "Etkinlik faaliyetleri kapsamında 24 Ocak Cuma günü ve akşamı çocuklar ile ailelerine, ertesi gün akşamı ise yetişkinlere yönelik faaliyet ve gösteriler yer alacak. 26 Ocak Pazar günü ise Kış Panayırı etkinliği olacak. Misafirlerimizin etkinliklerde doyasıya eğlenmesi için tüm programımızı yaptık. Herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çamlıca köyü muhtarı İsmail Karakaş da bu yıl ilk kez etkinliği 3 güne yaydıklarını anlattı.

        Köyün etkinlikle çok sayıda misafiri ağırlamaya hazırlandığını belirten Karakaş, katılımcılara etkinlik boyunca geleneğin ritüellerinden kabak tatlısı ikram edeceklerini kaydetti.

        - "Bocuk Gecesi"

        Geleneğe göre, yılın en soğuk gecesinde kutlanan Bocuk Gecesi'nde kabak tatlısı pişmeyen evlere "Bocuk" adı verilen korkutucu bir figürün uğrayacağına inanılır. Ancak, kabak pişen ve tatlısı yapılan evlere kötülük bulaşmayacağı düşünülür.

        Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişirilir, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yenilir.

        Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutur.

        "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılır.

        "Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı da düşünülür.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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