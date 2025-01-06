Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları başladı

        Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları başladı
        ABONE OL

        Edirne İl Genel Meclisinin ocak ayı toplantıları başladı.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından aralık ayı son birleşimi tutanak özeti okundu.

        Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı İsmail Aliş bir rapor sundu.

        Gegeoğlu, toplantının ardından gazetecilere, yeni yılda köyler ve ilçelere yatırımların devam edeceğini söyledi.

        Yeni yıl hedeflerini belirlediklerini ve toplantılarda konuştuklarını belirten Gegeoğlu, "Sayın Valim, İl Özel İdaresi ve meclis üyeleriyle birlikte 2025'i 'su yılı' ilan etmiştik. Tarım arazilerinin sulanması çok önemli. Tarımsal sulama ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Gegeoğlu, köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yeni yılda da süreceğini dile getirdi.

        Köylerdeki yaşamın öneminin farkında olduklarını ifade eden Gegeoğlu, "Köylerimiz maalesef küçülüyor. Onlardaki yaşamı, üretimi ve katma değeri devam ettirmek adına bizler de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da özel ilgi ve alaka göstererek devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Solistler Geçidi" konseri düzenlenecek
        Edirne'de "Solistler Geçidi" konseri düzenlenecek
        Edirne'de hizmet binası isteyen muhtar, temeli atılıp bırakılan alanda otur...
        Edirne'de hizmet binası isteyen muhtar, temeli atılıp bırakılan alanda otur...
        Edirne'de Hindistan vatandaşını kaçırarak fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl...
        Edirne'de Hindistan vatandaşını kaçırarak fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl...
        Edirne'de mahalle muhtarı hizmet binası inşa edilmesi talebiyle oturma eyle...
        Edirne'de mahalle muhtarı hizmet binası inşa edilmesi talebiyle oturma eyle...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Motosiklet kazasında yaralanan Sıla, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
        Motosiklet kazasında yaralanan Sıla, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti