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        Kuraklık ve olumsuz hava şartları ayçiçeği üretimini olumsuz etkiledi

        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, kuraklık ve olumsuz hava şartlarının ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:13
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        Kuraklık ve olumsuz hava şartları ayçiçeği üretimini olumsuz etkiledi
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        Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, kuraklık ve olumsuz hava şartlarının ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Trakya Birlik 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kırbiç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ayçiçeğinin Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu ifade etti.

        Birlik olarak ayçiçeği üretiminin arttırılması ve çiftçinin emeğinin karşılığını alması için çaba sarf ettiklerini anlatan Kırbiç, "Alınan tedbirler sayesinde birliğimiz iş yılını karlı şekilde tamamlamıştır." dedi.

        Kırbiç, üretimin sürdürülebilir kılınması için yaşanan sorunların çözümüyle ilgili bakanlıklar ve kuruluşlara rapor sunduklarını dile getirdi.

        Çalışmalarının karşılık bulduğunu ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti:

        "Ayçiçeğinde ülke yeterliliğini hedefleyen görüş ve önerilerimizle, gümrük vergisi uygulamasının azami orada tutulması sağlanmıştır. Buna ek olarak 2010-2011 yılında uygulanan tarife kontenjanı uygulaması birliğimizin ve görüş ve önerileriyle uygulamaya konularak tüm ülke sathında çiftçilerimiz için sürdürülebilir ürün fiyatının oluşması noktasında çok önemli katkı sağlamıştır. Tarife kontenjanı öncesinde Çukurova bölgesinde ayçiçeğinde 13-15 liradan başlayan ürün fiyatları bölge üreticilerinde tedirginlik yaratmıştır. Ancak tarife kontenjanı uygulaması sonrasında birliğimizce 20 lira fiyat açıklanmış daha sonra 1,5 lira fark ödemesiyle fiyatımız 21,5 liraya çıkarılmıştır."

        Kırbiç, yazlık bir bitki olan ayçiçeğinin sıcaklık ve kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirtti.

        Olumsuz hava koşullarının son yıllarda etkisini giderek artırdığını anlatan Kırbiç, şöyle devam etti:

        "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliği ve olumsuz hava şartları neticesinde oluşan kuraklıklar çok ciddi verim kayıplarına neden oldu. Neticede çiftçimiz gelir kaybına uğramaktadır. Zaten üretim maliyetleri açısından zorlanan çiftçimiz bu gibi doğal afetlerden zarar gördüğünde mağduriyetleri katlanarak artmaktadır. Ayçiçeği yazlık bir bitki olduğu için kuraklıktan etkileniyor. Ayçiçeği üretiminin devamlılığının sağlanması için kuraklıkla sigorta kapsamına alınmasını Tarım ve Orman Bakanımıza ve ilgililere ilettik. Yapılan incelemeler neticesinde bakanlığımız ayçiçeğinin verim sigortası uygulaması kapsamının alınmasına karar vermiştir."

        Ayçiçeği prim desteğinin ton başına 1000 liradan 2 bin 250 liraya yükseltildiğini de hatırlatan Kırbiç, üretimin artmasına yönelik yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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