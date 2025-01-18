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        Edirne'de sis etkili oldu

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:11
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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