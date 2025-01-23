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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 716 bin 751 oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 716 bin 751'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:45
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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 716 bin 751 oldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 716 bin 751'e ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, aralık 2024 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de aralık ayında 238 bin 993 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Edirne'de 196 bin 090, Kırklareli'nde 166 bin 092, Tekirdağ'da ise 354 bin 569 oldu.

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