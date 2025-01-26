Edirne'de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

Akın, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Yakup Çalık'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlatılan yardım kampanyası standını ziyaret etti.

Edirne Otogarı'yla ilgili olarak da çalışma yapıldığını belirten Akın, "Edirne'de şehrimize yakışan, aynı zamanda mevzuata uygun bir işletme modeliyle orayı halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Parkta vatandaşların ihtiyaçlarına uygun güzel bir yeşil alan oluşturulacağını aktaran Akın, parkta kurulacak büfede vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.

Edirne Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

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