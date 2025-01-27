Edirne Valisi Sezer, gümrük personelini kabul etti
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.
Kınık ve heyetle görüşen Sezer, etkin, kararlı ve başarılı çalışmaları dolayısıyla gümrük personelini tebrik etti.
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