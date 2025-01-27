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        Edirne Valisi Sezer, gümrük personelini kabul etti

        Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:04
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        Edirne Valisi Sezer, gümrük personelini kabul etti
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        Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

        Kınık ve heyetle görüşen Sezer, etkin, kararlı ve başarılı çalışmaları dolayısıyla gümrük personelini tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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