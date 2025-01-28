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        AK Parti'li Makak'tan Edirne'deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöpe atılmasına tepki:

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda köpek yavrularının çöpe atılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:36
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        AK Parti'li Makak'tan Edirne'deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöpe atılmasına tepki:
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        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda köpek yavrularının çöpe atılmasına tepki gösterdi.

        Makak, yaptığı yazılı açıklamada, barınaktaki köpek yavrularının çöpe atıldığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

        Olayın kabul edilemez olduğunu ifade eden Makak, şunları kaydetti:

        "Her fırsatta hayvansever olduğunu dile getiren Filiz Gencan Akın, bu olayla hayvan haklarına ne kadar duyarsız olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vahşet, belediyenin denetim eksikliği ve ihmalkarlığının sonucudur. Sorumluluk alıp hesap vermek yerine sessiz kalmak, samimiyetsizliğin en açık göstergesidir. Sorumluların ihmalleri ve yaşanan korkunç durum, Edirne halkını derinden yaralamıştır. Hayvanseverlik, sadece söylemde kalamaz. Yapılması gereken sadece çalışanları uzaklaştırmak değil barınağın sorumlusu kimse derhal cezalandırmaktır. Belediyede bu konuda ciddi adımlar atılmalıdır."

        - Olay

        Edirne'de 26 Ocak'ta barınağı ziyaret eden bazı hayvanseverler çöp konteynerine atılan poşet içerisinde köpek yavruları görmüş, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

        Olayın ardından Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu barınağa giderek inceleme yapmış, hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüşüp taleplerini dinlemişti.

        Köpek yavruları, 22 Dost Eli Derneği tarafından tedavi için veterinere götürülmüş, belediye tarafından soruşturma başlatılan olayla ilgili personel ise görevden el çektirilmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan barınak görevlileri Ş.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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