Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Edirne'de, hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer komutanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:06 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL

        Edirne'de, hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer komutanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Eski Cami'de cuma namazı sonra bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Dayf ve Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından dua edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı açıklamada, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

        Aksa Tufanı Operasyonu ile yenilmez denilen ordularının yenildiğini belirten İriş, "Aksa Tufanı Operasyonu bu kıymetli mücadelenin ne ilk ne de son adımıdır. Mukaddes topraklar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadele devam edecektir." dedi.

        İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten İriş, şunları kaydetti:

        "Filistin'in haklı mücadelesi sürecek. Nasıl ki, Filistin mücadelesinin bugünlere taşınmasını sağlayan aziz komutanlarımızın şehadetleri bu kutlu direnişi sekteye uğratmamışsa, dün olduğu gibi bugün de aziz komutanımız Muhammed Dayf’ın ve direnişin kahramanlarının şehadetleri bu mücadeleyi durduramayacaktır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor | CANLI
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti
        Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule etabını...
        Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde Çerkezköy-Kapıkule etabını...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Edirne'de bağlantı yolu açı...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Edirne'de bağlantı yolu açı...
        "Yürüyerek dünya turu" hayaliyle Paris'i hedefleyen Japon gezgin Türkiye'de...
        "Yürüyerek dünya turu" hayaliyle Paris'i hedefleyen Japon gezgin Türkiye'de...
        Kapıkule'de 3 otomobil ve 1 TIR'da 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de 3 otomobil ve 1 TIR'da 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı