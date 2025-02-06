Edirne'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Tüm felaketlerden ders çıkarılması gerektiğini belirten Özsoy, "Ne iş yapıyorsak yapalım sağlam yapmamız lazım. Müteahhidi olsun bu noktada çalışan işçileri olsun işini sağlam yapmalıdır." dedi.

Depremlerde yaşamını yitirenler için Üç Şerefeli Camisi'nde akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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