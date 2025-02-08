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        Edirne'deki uluslararası halk oyunları festivalinde dans korteji oluşturuldu

        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, Türk ve Balkanlı öğrenciler tarafından Saraçlar Caddesi'nde dans korteji oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:14
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        Edirne'deki uluslararası halk oyunları festivalinde dans korteji oluşturuldu
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        Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, Türk ve Balkanlı öğrenciler tarafından Saraçlar Caddesi'nde dans korteji oluşturuldu.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde festival yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Selimiye Meydanı'nda toplanan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 halk oyunu ekibi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Geleneksel kıyafetlerini giyen dansçılar, yürüyüş boyunca ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

        Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar dans korteji oluşturdu. Dansçılar, Belediye Bandosunun çaldığı Balkan ezgileri eşliğinde beraber dans etti.

        Caddedeki vatandaşlar da alkışlarıyla dansçılara eşlik edip, cep telefonuyla dans gösterilerini kaydetti.

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