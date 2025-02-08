Edirne'deki uluslararası halk oyunları festivalinde dans korteji oluşturuldu

Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar dans korteji oluşturdu. Dansçılar, Belediye Bandosunun çaldığı Balkan ezgileri eşliğinde beraber dans etti.

Selimiye Meydanı'nda toplanan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 halk oyunu ekibi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, Türk ve Balkanlı öğrenciler tarafından Saraçlar Caddesi'nde dans korteji oluşturuldu.

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