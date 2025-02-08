Edirne'de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi

Bilgilendirme programına İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Onur Çakar ve Merkez Edirne Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hayri Sarı da katıldı.

Kurulan stantta da vatandaşların tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi, istenilen birimlere randevuları oluşturuldu.

Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Beyza Seven ise Tütün Bağımlılığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi hakkında bilgiler verip tütün kullanımının zararlarını anlattı.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve Dünya Kanser Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

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